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РИА Новости

В ФРГ готовы работать с Россией по делу о геноциде в Новгородской области

11:14 30.08.2019
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
БЕРЛИН, 30 авг - РИА Новости. В ФРГ готовы работать с российскими следователями по делу о военных преступлениях в Новгородской области, хотя оценить шансы на успех в настоящее время невозможно, заявили РИА Новости в федеральном управлении юстиции.
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты эксгумировали пока около 500 останков.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
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"Запрос о правовой помощи от органов юстиции Российской Федерации в целях содействия расследованию военных преступлений, проводимых там, может быть направлен в установленном порядке в федеральное управление юстиции. Просим с пониманием отнестись к тому, что шансы на успех в настоящее время не могут быть оценены", - говорится в ответе управления на запрос РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что "важное значение имеет то, может ли быть предоставлена или получена достаточная информация о все еще находящихся при жизни обвиняемых". От ответа на этот вопрос зависит и шанс на "возбуждение возможных национальных расследований" со стороны органов немецкой прокуратуры. Федеральное управление юстиции - высший федеральный орган в ведении минюста ФРГ, который занимается вопросами юстиции и международных правовых отношений.
Жертва латвийских карателей, погребенная в районе деревни Жестяная Горка
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Ранее руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых. Он назвал основной задачей следствия "установить преступников, потерпевших, их родственников". Килессо предполагает, что в захоронениях покоятся останки порядка 5 тысяч человек.
По словам Килессо, свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. В деревне Жестяная Горка было расположено латышское подразделение СД (вспомогательная полиция при службе безопасности рейхсфюрера СС - ред) под командованием немецких офицеров. Численность подразделения не превышала 40 человек. Оно вело борьбу с партизанами, а также выявляло и уничтожало сочувствующих советской власти. Килессо заявил, что имена карателей, а также немецких офицеров известны. Он добавил, что массовое уничтожение людей проводилось по приказу нацистского командования о создании в этом районе буферной зоны, "зоны отчуждения".
В ходе работы следователи обнаружили, в частности, захоронение, где, предположительно, были одни дети. Дело в том, что рост жертв — от 60 сантиметров до метра. Таких останков, по словам Килессо, было обнаружено порядка полусотни, жертвы были расстреляны.
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Следственный комитет РФГерманияНовгородская областьПроисшествия
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