Найденную в нижегородском лесу девочку выписывают из больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, найденную в лесу в Нижегородской области на четвертые сутки поисков, выписывают из больницы, где она провела 8 дней, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Девочка была доставлена в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу утром 22 августа. Первые сутки она провела в отделении реанимации, затем ее перевели в обычную палату педиатрического отделения.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье, 18 августа, а нашли ее только поздно вечером в среду, 21 августа, в буреломе примерно в двух километрах от деревни. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.