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РИА Новости

Найденную в нижегородском лесу девочку выписывают из больницы

10:09 30.08.2019
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© ГУ МЧС России по Нижегородской областиНайденная в лесу в Нижегородской области девочка. Стоп-кадр видео МЧС
Найденная в лесу в Нижегородской области девочка. Стоп-кадр видео МЧС
© ГУ МЧС России по Нижегородской области
Найденная в лесу в Нижегородской области девочка. Стоп-кадр видео МЧС. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Пятилетнюю девочку, найденную в лесу в Нижегородской области на четвертые сутки поисков, выписывают из больницы, где она провела 8 дней, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Девочка была доставлена в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу утром 22 августа. Первые сутки она провела в отделении реанимации, затем ее перевели в обычную палату педиатрического отделения.
"Сегодня врачи выписывают девочку из больницы", – заявили в региональном министерстве здравоохранения.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье, 18 августа, а нашли ее только поздно вечером в среду, 21 августа, в буреломе примерно в двух километрах от деревни. В масштабных поисках задействовали тысячу человек, в том числе военных, спасателей и волонтеров, использовались беспилотники, тепловизоры и авиация.
Помощник руководителя следственного управления СК РФ по Нижегородской области во время визита в больничную палату к девочке, найденной в лесу
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