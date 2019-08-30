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РИА Новости

Жителям Челябинской области выплатили компенсации при переходе на "цифру"

08:21 30.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПриставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Более тысячи жителей Челябинской области получили компенсационные выплаты за покупку приставки для цифрового эфирного телевидения или комплекта спутникового телевидения, сообщил в интервью РИА Новости и.о. министра информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"На сегодняшний день меры социальной поддержки получили 1081 человек на сумму 1,15 миллиона рублей. Всего на эти цели предусмотрено в бюджете области более 300 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его данным, гражданам, проживающим в зоне приема цифрового сигнала, выплачивается единовременная денежная выплата в размере одной тысячи рублей, а для тех, кто живет в 142 населенных пунктов вне зоны сигнала – 6,5 тысячи рублей.
Как отметил Козлов, мера поддержки полагается тем, кто имеет низкий уровень дохода, на одного члена семьи доход не должен превышать месячного МРОТ. Кроме того, меры социальной поддержки оказываются ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и жителям блокадного Ленинграда, уточнил он.
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Кроме того, есть инициатива врио губернатора области Алексея Текслера по расширению мер поддержки, соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания региона 29 августа, сказал и.о. министра. В перечень получателей поддержки вошли инвалиды по слуху, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Также предусмотрено увеличение среднедушевого дохода, при котором граждане имеют право на получение единовременной выплаты, до полуторной величины прожиточного минимума, то есть при 15,5 тысячи рублей на члена семьи, сказал он.
Эти меры должны позволить большему числу граждан воспользоваться мерами социальной поддержки, а срок действия закона планируется продлить до 30 апреля 2020 года, сказал Козлов.
Он добавил, что граждане, которые уже приобрели приставки и комплекты спутникового телевидения, но попадают под категорию для получения соцподдержки, "этими мерами смогут тоже воспользоваться".
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ТекслерАлександр КозловЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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