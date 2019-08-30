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РИА Новости

В Хабаровском крае около ста жилых домов подтопило паводком и дождями

05:18 30.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Почти 100 жилых домов оказались в зоне паводка в Хабаровском крае из-за дождей и подъема уровня Амура, количество подтопленных домов за сутки увеличилось на четверть, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что в четверг в регионе было подтоплено 79 жилых домов. Из-за паводков в крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.
"По состоянию на утро 30 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 9 муниципальных образованиях находится 61 населенный пункт. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков", - говорится в сообщении.
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Вода ушла из всех подтопленных ливнями домов в Приморье
Отмечается, что в Хабаровске в результате прошедших дождей и скопления ливневых вод в зоне подтопления оказались 16 жилых домов и приусадебные участки к ним. В Хабаровском районе подтоплено 34 жилых дома в селах Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое и Свечино.
"В Комсомольском городском округе в результате паводка, а также повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплены 38 жилых домов, 92 приусадебных участка в микрорайоне Парковый и поселках Малая Хапсоль и Хорпинский", - говорится в сообщении.
Как сообщает МЧС, гребень паводка сместился на Нижний Амур, то есть на территорию ниже Хабаровска по течению реки. Спасатели ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. В крае открыты 3 пункта временного размещения, в которых находятся 24 человека.
По информации краевого правительства, в пятницу утром уровень Амура у Хабаровска составляет 642 сантиметра. У Комсомольска 708 сантиметров. Опасными для городов являются уровни в 600 и 650 сантиметров соответственно. Максимальные уровни прогнозируются в 670 сантиметров у Хабаровска и до 820 сантиметров у Комсомольска.
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