В Хабаровском крае около ста жилых домов подтопило паводком и дождями

ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Почти 100 жилых домов оказались в зоне паводка в Хабаровском крае из-за дождей и подъема уровня Амура, количество подтопленных домов за сутки увеличилось на четверть, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что в четверг в регионе было подтоплено 79 жилых домов. Из-за паводков в крае объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"По состоянию на утро 30 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 9 муниципальных образованиях находится 61 населенный пункт. Из них в 37 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Хабаровске в результате прошедших дождей и скопления ливневых вод в зоне подтопления оказались 16 жилых домов и приусадебные участки к ним. В Хабаровском районе подтоплено 34 жилых дома в селах Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое и Свечино.

"В Комсомольском городском округе в результате паводка, а также повышения уровня грунтовых вод и скопления дождевых осадков подтоплены 38 жилых домов, 92 приусадебных участка в микрорайоне Парковый и поселках Малая Хапсоль и Хорпинский", - говорится в сообщении.

Как сообщает МЧС, гребень паводка сместился на Нижний Амур, то есть на территорию ниже Хабаровска по течению реки. Спасатели ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. В крае открыты 3 пункта временного размещения, в которых находятся 24 человека.