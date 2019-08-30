Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-30T00:07Z
https://ria.ru/20190830/1558044145.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/93644/00/936440081_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_75119c387aa1d9b5337ef0c33481986c.jpg
РИА Новости
Туризм

В Италии у туристов из номера отеля вынесли сейф с паспортами и деньгами

00:07 30.08.2019
153
© Fotolia / Vinicius TupinambaСейф
Сейф
© Fotolia / Vinicius Tupinamba
Москва, 30 авг – РИА Новости. Семья из США планировала отправиться в круиз из Италии, но пока они гуляли по Риму, их документы и деньги вынесли из номера отеля вместе с сейфом, сообщает The Sun.
Вернувшись с прогулки в гостиницу, американцы обнаружили, что сейф сорван со стены. В нем были все документы, около 1 500 евро наличными, мобильный телефон и кредитные карты.
В результате они были вынуждены остаться в Италии вместо того, чтобы сесть на борт морского лайнера и продолжить путешествие.
Семья обратилась в полицию и консульство, однако быстро решить вопрос не удалось. Круизная компания отказалась пускать на борт пассажиров без паспортов.
Сейчас американцы восстанавливают документы, чтобы улететь на родину.
Вид города Рима
29 августа, 08:37Туризм
Отели Рима должны казне 8,5 миллионов евро
000200
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРимИталия
Рекомендуем
Турист с макаками в Таиланде
Страховщики рассказали, на что чаще всего жалуются россияне за границей
РИА
Новости
Дворец Монтечиторио
Новое правительство Италии будет стабильным, считает политолог
Музыкант и певец Ману Чао
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Джузеппе Конте
Экс-премьер Италии прокомментировал заявление Трампа по поводу Конте
Лента
новостей
Акция протеста в Гонконге
Генконсульство России предупредило о новых протестных акциях в Гонконге
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 29 августа 2019
Ушаков не стал комментировать визит Болтона в Минск
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд
Сотрудники детской железной дороги
Детская железная дорога перевезла за сезон около 38 тысяч пассажиров
Извержение вулкана Стромболи. 30 августа 2019
В Италии произошло новое извержение вулкана Стромболи
Квест По земле леопарда
В заповеднике "Земля леопарда" из-за дождей закрыли туристические маршруты
Проекты новейших пассажирских электросудов
В России начнут производить электросуда с салоном-трансформером
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Россия направит Зеленскому приглашение на 75-летие Победы
Вид города Рима
Отели Рима должны казне 8,5 миллионов евро
Владимир Путин
Путин встретится с вице-премьером Госсовета Китая на полях ВЭФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев встретится с премьером Госсовета Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
00:11Сирийская армия останавливает боевые действия в Идлибе с 31 августа
23:57Силовики выпустили 55 мин по территории ДНР, заявили в Донецке
23:55Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
23:40Полянский оценил отказ Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой
23:40Оппозиционный депутат Рады назвал мир в Донбассе основой роста экономики
23:40Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI
23:20РПЦ привлекла экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
23:05Помпео назначил дипломата Палмера спецпредставителем по Западным Балканам
23:00В Ростовской области ликвидировали возгорание камыша
22:47Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
22:45Во Владимирской области медсестры готовы отозвать заявления об увольнении
22:37МИД Южной Осетии обвинил Грузию в попытке захватить полезные ископаемые
22:25В Сети появилось видео с роботом "Федором" на МКС
22:17Помпео заявил о необходимости новых шагов в сирийском урегулировании
22:08В ДНР призвали ОБСЕ, ООН и МККК помочь вернуть взятых в плен ополченцев
21:47В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
21:32Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны
21:24Лавров примет участие в некоторых заседаниях Совбеза ООН
21:20Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя "Сафир" в Иране
Лента новостейМолния