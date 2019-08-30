В Италии у туристов из номера отеля вынесли сейф с паспортами и деньгами

Москва, 30 авг – РИА Новости. Семья из США планировала отправиться в круиз из Италии, но пока они гуляли по Риму, их документы и деньги вынесли из номера отеля вместе с сейфом, Семья из США планировала отправиться в круиз из Италии, но пока они гуляли по Риму, их документы и деньги вынесли из номера отеля вместе с сейфом, сообщает The Sun.

Вернувшись с прогулки в гостиницу, американцы обнаружили, что сейф сорван со стены. В нем были все документы, около 1 500 евро наличными, мобильный телефон и кредитные карты.

В результате они были вынуждены остаться в Италии вместо того, чтобы сесть на борт морского лайнера и продолжить путешествие.

Семья обратилась в полицию и консульство, однако быстро решить вопрос не удалось. Круизная компания отказалась пускать на борт пассажиров без паспортов.