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РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен призвал уважать суверенитет Сирии на фоне обстрелов Израиля

19:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 29 авг – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен в свете недавних обстрелов сирийской территории Израилем призвал уважать суверенитет Сирии.
"Израиль подтвердил, что он нанес авиаудары по окраине Дамаска 24 августа. Израиль заявил, что его целью было упреждение атаки беспилотников с сирийской территории", - сказал Педерсен.
Как указал спецпредставитель, Израиль заявил, что атака беспилотников планировалась иранскими силами.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
По словам Педерсена, государственные СМИ Сирии сообщили, что ПВО перехватила ракеты до того, как они достигли целей.
Между тем, как отметил спецпредставитель, "Хезболлах" заявила, что двое бойцов движения были убиты в ходе авиаударов, и пригрозила возмездием со стороны Ливана.
"Эти действия по эскалации вызывают чрезвычайное беспокойство. Я призываю все стороны уважать суверенитет Сирии и все государства в регионе воздержаться от нападений и провокаций. Проявлять максимальную сдержанность в действиях и в риторике", - заключил он.
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Война в СирииГейр ПедерсенСирияООНИзраильВ мире
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