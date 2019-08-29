Педерсен призвал уважать суверенитет Сирии на фоне обстрелов Израиля

ООН, 29 авг – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен в свете недавних обстрелов сирийской территории Израилем призвал уважать суверенитет Сирии.

"Израиль подтвердил, что он нанес авиаудары по окраине Дамаска 24 августа. Израиль заявил, что его целью было упреждение атаки беспилотников с сирийской территории", - сказал Педерсен.

Как указал спецпредставитель, Израиль заявил, что атака беспилотников планировалась иранскими силами.

По словам Педерсена, государственные СМИ Сирии сообщили, что ПВО перехватила ракеты до того, как они достигли целей.

Между тем, как отметил спецпредставитель, "Хезболлах" заявила, что двое бойцов движения были убиты в ходе авиаударов, и пригрозила возмездием со стороны Ливана.