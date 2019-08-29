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РИА Новости

Мужчине, готовившему наезд на прохожих в Вашингтоне, предъявили обвинение

15:40 29.08.2019
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CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Коллегия присяжных в США предъявила обвинение в пособничестве терроризму мужчине, который планировал совершить наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщает министерство юстиции США.
Уроженец штата Мэриленд, 28-летний Ронделл Хенри был задержан в апреле текущего года. Ранее сообщалось, что находившийся под влиянием террористической группировки "Исламское государство"*, Хенри намеревался на украденном грузовике устроить "панику и хаос" в торгово-жилом районе Национальная Гавань, который формально принадлежит к штату Мэриленд, но де-факто входит в вашингтонский мегаполис.
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Как отмечает минюст, Хенри предъявлены обвинения в "попытке оказать материальную поддержку зарубежной террористической организации, а именно "Исламскому государству"*, и перевозке украденного транспортного средства из одного штата в другой". По этим пунктам ему грозит максимум 20 и 10 лет тюрьмы соответственно.
* Террористическая организация, запрещена в России
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