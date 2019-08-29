Мужчине, готовившему наезд на прохожих в Вашингтоне, предъявили обвинение

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Коллегия присяжных в США предъявила обвинение в пособничестве терроризму мужчине, который планировал совершить наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщает министерство юстиции США.

Уроженец штата Мэриленд, 28-летний Ронделл Хенри был задержан в апреле текущего года. Ранее сообщалось, что находившийся под влиянием террористической группировки "Исламское государство"*, Хенри намеревался на украденном грузовике устроить "панику и хаос" в торгово-жилом районе Национальная Гавань, который формально принадлежит к штату Мэриленд, но де-факто входит в вашингтонский мегаполис.

Как отмечает минюст, Хенри предъявлены обвинения в "попытке оказать материальную поддержку зарубежной террористической организации, а именно "Исламскому государству"*, и перевозке украденного транспортного средства из одного штата в другой". По этим пунктам ему грозит максимум 20 и 10 лет тюрьмы соответственно.