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РИА Новости

ПСБ профинансирует проекты компаний "Элкус" и НЦПЭ, участвующих в ГОЗ

14:21 29.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ПСБ банк подписал соглашения о сотрудничестве с "Электронной компанией Элкус" и "Научным центром прикладной электродинамики" (НЦПЭ), передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение, подписанное в рамках проходящего в подмосковном Жуковском Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, предусматривает комплексное банковское обслуживание компаний, а также финансирование проектов и инвестиционных программ, в том числе для выполнения контрактов, заключенных в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ).
"Мы очень активно кредитуем предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе по линии гособоронзаказа. При этом для компаний, которые вовлечены в кооперацию по оборонному заказу, мы создаем специальные условия: это и отсутствие залога, и более низкие ставки, и более длительные сроки кредитования. Речь идет о том, чтобы предприятие спокойно и четко выполняло свой заказ", - пояснила старший вице-президент, управляющий Санкт-Петербургским филиалом банка Татьяна Крылова.
Она отметила, что в Петербурге сосредоточены более 40% предприятий, которые принадлежат оборонно-промышленному комплексу, и значительная их часть – это предприятия малого и среднего бизнеса. При этом отдельного внимания заслуживают предприятия, занимающиеся научно-исследовательскими и проектными разработками, такие как НЦПЭ и "Элкус".
Отделение Промсвязьбанка в Москве
28 августа, 14:13РИА Новости
ПСБ банк наращивает объемы обслуживания гособоронзаказа
По данным пресс-службы ПСБ, компания "Элкус" является одним из лидеров в разработке интерфейсов для бортовых систем космических и летательных аппаратов, программного обеспечения радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, точного приборостроения, производства бортового радиоэлектронного оборудования. Продукция предприятия используется в космической и авиационной отрасли.
"Научный центр прикладной электродинамики" осуществляет разработку научно-технической продукции для особо сложных объектов военной техники, эксплуатируемых Минобороны РФ. Так, компания участвует в ряде научных программ по разработке перспективных наземных и бортовых большеразмерных антенн миллиметрового и субмиллиметрового диапазона.
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