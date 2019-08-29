Суд в Челябинске направил долечиваться страдавшего шизофренией лже-врача

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился работать по подложным документам в больницу и у которого нашли психическое расстройство, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным челябинского управления здравоохранения, 28 ноября 2018 года Кондрашин был принят на работу в городскую клиническую больницу №11 терапевтом. В январе выяснилось, что его документы об образовании - фальшивка. Минздрав региона сообщал, что молодой человек ранее около 10 лет находился на принудительном стационарном лечении, после чего был переведен на принудительное амбулаторное лечение, а впоследствии - на активный диспансерный учет.

"Судом вынесено постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - говорится в сообщении СУСК.

Следствие уточняет, что к 36-летний местный житель совершил общественно-опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств), частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).