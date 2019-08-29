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РИА Новости

Суд в Челябинске направил долечиваться страдавшего шизофренией лже-врача

13:20 29.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Суд направил на принудительное лечение жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился работать по подложным документам в больницу и у которого нашли психическое расстройство, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным челябинского управления здравоохранения, 28 ноября 2018 года Кондрашин был принят на работу в городскую клиническую больницу №11 терапевтом. В январе выяснилось, что его документы об образовании - фальшивка. Минздрав региона сообщал, что молодой человек ранее около 10 лет находился на принудительном стационарном лечении, после чего был переведен на принудительное амбулаторное лечение, а впоследствии - на активный диспансерный учет.
"Судом вынесено постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации", - говорится в сообщении СУСК.
Следствие уточняет, что к 36-летний местный житель совершил общественно-опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств), частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
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Как сообщала в августе 2000 года газета "Челябинская неделя", 16-летний школьник Борис Кондрашин из Челябинска увлекался магией, собирал колдовские книжки, амулеты, магические камни, ставил опыты над животными. В мае 1998 года он пригласил к себе домой одноклассника, поставил смертельный укол. Кондрашин "расчленил труп, распилив позвонки ножовкой, вынул печень… выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил", уточняла газета. Его задержали на следующий день после преступления, судебно-психиатрическая экспертиза признала его страдающим "шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству)". Суд Ленинского района Челябинска направил его в психиатрическое лечебное учреждение, газета писала со ссылкой на медиков, что "лечение в целом идет успешно".
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