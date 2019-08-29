В Москве 3 сентября почтят память жертв теракта в Беслане

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Белые воздушные шары по числу жертв теракта в Беслане по традиции выпустят в небо в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября, сообщает постоянное представительство Республики Северная Осетия - Алания.

"В Международный День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2019 года в 12:20 в центре Москвы, в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках (Аланское подворье), начнется панихида памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.

В 13.00 перед Аланским подворьем состоится акция памяти. "В 13.00 состоится акция памяти перед Аланским подворьем, в ходе которой присутствующие почтут минутой молчания память погибших, возложат цветы и выпустят в небо 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии будут присутствовать бывшие заложники, члены Совета Федерации , депутаты Государственной думы, представители правительства Москвы, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений города Москвы, где проходили лечение заложники.

"Цветы возложат сотрудники постпредства РСО-Алания, члены Московской осетинской общины, студенты московских вузов-выходцы из Осетии, московские школьники и все желающие", - сообщает постпредство.

Кроме того, в этот день состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области. Также церемония возложения цветов и венков пройдет в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, в парке памяти погибших в Бесланской трагедии.