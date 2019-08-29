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РИА Новости
Ядерные технологии

СМИ: "Росатом" может перенести ввод ряда блоков АЭС для сдерживания цен

08:57 29.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом"), чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции, "Росатом" допускает такую возможность по отдельным блокам, но не хочет переносить сроки ввода первого блока Курской АЭС-2, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго и источник.
По данным издания, Минэнерго предлагает перенести ввод первого энергоблока на Курской АЭС-2 и третьего энергоблока на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Кроме того, предлагается отложить запуск реактора на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС, который был запланирован на 2032 год. Реализация предложения министерства, по его оценке, поможет "не допустить увеличения экономической нагрузки и роста цены на мощность на оптовом энергорынке". Ввод новых блоков АЭС традиционно повышает фактическую цену на мощность на рынке электроэнергии, что вызывает недовольство потребителей, отмечает издание.
Стенд компании Росатом
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Согласно протоколу совещания, "Росатом" допускает возможность переноса запуска блока БН-1200 на Белоярской АЭС за пределы 2035 года, а также третьего и четвертого энергоблоков на ЛАЭС-2. Однако первый энергоблок на Курской АЭС-2 уже находится в активной фазе строительства, и госкорпорация не хочет переносить с 2025 года его ввод. Это реактор нового проекта ВВЭР-ТОИ, ввод которого необходим "Росатому" для демонстрации технологий для обеспечения экспортных продаж, пишет газета со ссылкой на источник.
В РЭА газете сообщили, что перенос ввода первого энергоблока Курской АЭС-2 обсуждается "в привязке к корректировке прогноза роста энергопотребления в центральной полосе РФ". По третьему и четвертому энергоблокам ЛАЭС-2 пока решений нет, добавили в компании. Согласно генсхеме размещения энергообъектов, пуски атомных энергоблоков привязаны к пятилеткам с возможной корректировкой сроков внутри них. Так, пуск третьего энергоблока намечен на 2020-2025 годы, четвертого энергоблока - 2026-2030 годы.
Между тем "Росатом" уже перенес на год ввод второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2, что снизит цену на мощность в 2020 году на 2% и позволит потребителям сэкономить 50,4 миллиарда рублей, отмечает издание.
В Минэнерго не прокомментировали изданию свои предложения.
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