СМИ: "Росатом" может перенести ввод ряда блоков АЭС для сдерживания цен

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом"), чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции, "Росатом" допускает такую возможность по отдельным блокам, но не хочет переносить сроки ввода первого блока Курской АЭС-2, пишет газета Минэнерго РФ предлагает перенести ввод нескольких энергоблоков АЭС "Росэнергоатома" (РЭА, входит в "Росатом"), чтобы не допустить роста цен на электроэнергию выше инфляции, "Росатом" допускает такую возможность по отдельным блокам, но не хочет переносить сроки ввода первого блока Курской АЭС-2, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго и источник.

По данным издания, Минэнерго предлагает перенести ввод первого энергоблока на Курской АЭС-2 и третьего энергоблока на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Кроме того, предлагается отложить запуск реактора на быстрых нейтронах БН-1200 на Белоярской АЭС, который был запланирован на 2032 год. Реализация предложения министерства, по его оценке, поможет "не допустить увеличения экономической нагрузки и роста цены на мощность на оптовом энергорынке". Ввод новых блоков АЭС традиционно повышает фактическую цену на мощность на рынке электроэнергии, что вызывает недовольство потребителей, отмечает издание.

Согласно протоколу совещания, "Росатом" допускает возможность переноса запуска блока БН-1200 на Белоярской АЭС за пределы 2035 года, а также третьего и четвертого энергоблоков на ЛАЭС-2. Однако первый энергоблок на Курской АЭС-2 уже находится в активной фазе строительства, и госкорпорация не хочет переносить с 2025 года его ввод. Это реактор нового проекта ВВЭР-ТОИ, ввод которого необходим "Росатому" для демонстрации технологий для обеспечения экспортных продаж, пишет газета со ссылкой на источник.

В РЭА газете сообщили, что перенос ввода первого энергоблока Курской АЭС-2 обсуждается "в привязке к корректировке прогноза роста энергопотребления в центральной полосе РФ". По третьему и четвертому энергоблокам ЛАЭС-2 пока решений нет, добавили в компании. Согласно генсхеме размещения энергообъектов, пуски атомных энергоблоков привязаны к пятилеткам с возможной корректировкой сроков внутри них. Так, пуск третьего энергоблока намечен на 2020-2025 годы, четвертого энергоблока - 2026-2030 годы.

Между тем "Росатом" уже перенес на год ввод второго энергоблока на Ленинградской АЭС-2, что снизит цену на мощность в 2020 году на 2% и позволит потребителям сэкономить 50,4 миллиарда рублей, отмечает издание.