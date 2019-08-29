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РИА Новости

Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги

02:22 29.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.
По информации агентства, на отводящем канале ГЭС произошел взрыв, причина которого не уточняется. Как сообщил губернатор Сиваса Салих Айхан, два автомобиля из трех извлечены из-под воды, из них спасены шесть человек.
"Спасательная операция продолжается, производится откачка воды. Ситуация находится под контролем", - добавил Айхан.
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