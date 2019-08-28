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РИА Новости

Посольство напомнило американскому сенатору, что нужно для получения визы

20:34 28.08.2019
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Посольство России в США напомнило сенатору Майку Ли, что для въезда в РФ одного заполнения анкеты недостаточно, необходимо также принести документы в консульство.
Ранее издание Politico сообщило, что американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию. Ли планирует отправиться в Россию на следующей неделе. В Москве у него запланирована встреча с покидающим свой пост американским послом в России Джоном Хантсманом, который ранее был губернатором Юты.

"Обычно мы не комментируем процесс выдачи визы. Поскольку сенатор Майк Ли затронул эту тему, мы бы хотели отметить, что заполнения визовой анкеты, как это сделал господин Ли, недостаточно. Он также должен подать все необходимые документы в российское консульство", - следует из опубликованного комментария дипмиссии в Twitter.

В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.
Посольство РФ, комментируя заявление Джонсона, заявило, что не получало от него обращение за разрешением на въезд. Затем в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, о чем самому сенатору известно. Сенатор Мерфи в свою очередь заявил, что, несмотря на то, что является жестким критиком Кремля, верит, что важно сохранять диалог, особенно в напряженные периоды отношений.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:55РИА Новости
В МИД прокомментировали ситуацию с невыдачей виз американским сенаторам
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Джон ХантсманКрис Мерфи (сенатор США)МИД РФРоссияСШАВ мире
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