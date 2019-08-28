Посольство напомнило американскому сенатору, что нужно для получения визы

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Посольство России в США напомнило сенатору Майку Ли, что для въезда в РФ одного заполнения анкеты недостаточно, необходимо также принести документы в консульство.

Ранее издание Politico сообщило, что американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию. Ли планирует отправиться в Россию на следующей неделе. В Москве у него запланирована встреча с покидающим свой пост американским послом в России Джоном Хантсманом, который ранее был губернатором Юты.

"Обычно мы не комментируем процесс выдачи визы. Поскольку сенатор Майк Ли затронул эту тему, мы бы хотели отметить, что заполнения визовой анкеты, как это сделал господин Ли, недостаточно. Он также должен подать все необходимые документы в российское консульство", - следует из опубликованного комментария дипмиссии в Twitter.

В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.