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РИА Новости

Во Франции девять человек пострадали при взрыве на предприятии

12:56 28.08.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Девять человек получили ранения в результате взрыва на предприятии американского производителя стекла Corning в столичном регионе Франции, сообщает в среду газета Parisien.
Отмечается, что причина взрыва, который произошел около 09.45 местного времени (10.45 мск) к настоящему времени не установлена.
Пострадавшие получили химические ожоги, причем двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники предприятия, общим числом около 150 человек, эвакуированы.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
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