Во Франции девять человек пострадали при взрыве на предприятии

ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Девять человек получили ранения в результате взрыва на предприятии американского производителя стекла Corning в столичном регионе Франции, сообщает в среду газета Parisien.
Отмечается, что причина взрыва, который произошел около 09.45 местного времени (10.45 мск) к настоящему времени не установлена.
Пострадавшие получили химические ожоги, причем двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники предприятия, общим числом около 150 человек, эвакуированы.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
21 августа, 11:53РИА НовостиНа юге Таиланда при взрывах пострадали семь человек