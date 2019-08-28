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РИА Новости

В Афганистане не менее 14 человек погибли при нападении талибов

10:18 28.08.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Не менее 14 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на полицию.
Боевики совершили нападение в среду ночью в провинции Герат, сообщил представитель полиции Абдул Ахад Валисада.
Среди погибших были члены про-правительственных военизированных формирований и гражданские, в том числе женщины и дети, ещё 10 человек получили ранения.
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Герат (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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