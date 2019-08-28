В Афганистане не менее 14 человек погибли при нападении талибов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Не менее 14 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в Афганистане, сообщает телеканал Ariana News cо ссылкой на полицию.
Боевики совершили нападение в среду ночью в провинции Герат, сообщил представитель полиции Абдул Ахад Валисада.
Среди погибших были члены про-правительственных военизированных формирований и гражданские, в том числе женщины и дети, ещё 10 человек получили ранения.
18 августа, 09:51РИА НовостиПрезидент Афганистана осудил атаку в Кабуле