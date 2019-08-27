Профильные ведомства поддержали допуск частных компаний на шельф в Арктике

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Профильные ведомства на заседании правительства поддержали допуск на шельф Арктики в РФ частных компаний, помимо "Газпрома", "Роснефти" и "Газпром нефти", сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Важнейшим является, допускаем ли мы другие компании, помимо "Газпрома", "Роснефти" и "Газпром нефти", до работы на шельфе. Вчера на заседании правительства самое главное заявление, на совещании, которое мы с Дмитрием Николаевичем (Козаком - ред.) проводили, - все ведомства высказались за то, что расширять субъектный состав надо", - сказал Трутнев.