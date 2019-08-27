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РИА Новости
Чувашская республика

Власти Чувашии направят более 41 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ

17:01 27.08.2019 (обновлено: 17:03 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЧЕБОКСАРЫ, 27 авг – РИА Новости. Власти Чувашии дополнительно направят 41,3 миллиона рублей на строительство или приобретение жилья ветеранами Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил РИА Новости представитель министерства труда и социальной защиты республики.
По его словам, дополнительные средства, полученные из федерального бюджета в рамках реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов ВОВ, позволят еще 20 ветеранам войны, проживающим в республике, построить или приобрести жилье.
В пресс-службе добавили, что всего в Чувашии за счет средств федерального бюджета жильем были обеспечены более шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. С 2010 по 2018 год выплаты на сумму 5,7 миллиарда рублей получили 5979 ветеранов, а с начала 2019 года – 48 ветеранов на сумму 59,5 миллиона рублей.-
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