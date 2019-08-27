Власти Чувашии направят более 41 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ

По его словам, дополнительные средства, полученные из федерального бюджета в рамках реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов ВОВ, позволят еще 20 ветеранам войны, проживающим в республике, построить или приобрести жилье.

В пресс-службе добавили, что всего в Чувашии за счет средств федерального бюджета жильем были обеспечены более шести тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. С 2010 по 2018 год выплаты на сумму 5,7 миллиарда рублей получили 5979 ветеранов, а с начала 2019 года – 48 ветеранов на сумму 59,5 миллиона рублей.-