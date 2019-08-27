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РИА Новости

В России за три года стали втрое чаще увольнять из-за утраты доверия

16:35 27.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число уволенных в России из-за утраты доверия в результате коррупционных деяний за последние три года выросло в три раза, говорится в сообщении во вторник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуроры всех уровней нацелены на выявление и пресечение наиболее существенных, общественно опасных коррупционных деяний, о чем свидетельствует более чем трехкратный рост числа лиц, уволенных в связи с утратой доверия за последние три года (с 383 в 2016 году до 1303 в 2018 года)", - говорится в сообщении ведомства.
За первое полугодие текущего года в результате прокурорского вмешательства по данному основанию уволены 469 должностных лиц. В ведомстве объяснили, что основаниями для применения такого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности.
Под должностными лицами в УК РФ подразумевают госслужащих, сотрудников госкомпаний и госкорпораций, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, а также военных.
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