В России за три года стали втрое чаще увольнять из-за утраты доверия

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Число уволенных в России из-за утраты доверия в результате коррупционных деяний за последние три года выросло в три раза, говорится в сообщении во вторник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Прокуроры всех уровней нацелены на выявление и пресечение наиболее существенных, общественно опасных коррупционных деяний, о чем свидетельствует более чем трехкратный рост числа лиц, уволенных в связи с утратой доверия за последние три года (с 383 в 2016 году до 1303 в 2018 года)", - говорится в сообщении ведомства.

За первое полугодие текущего года в результате прокурорского вмешательства по данному основанию уволены 469 должностных лиц. В ведомстве объяснили, что основаниями для применения такого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности.