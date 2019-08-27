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РИА Новости

Барнаульский депутат объяснил выступление C. C. Catch на юбилее жены

15:34 27.08.2019 (обновлено: 16:33 27.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкC. C. Catch
C. C. Catch
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Барнаульский депутат Владимир Попов объяснил, почему на юбилее его супруги выступила поп-исполнительница C. C. Catch.
Попов рассказал журналистам, что артистка выступила на мероприятии бесплатно, поскольку является его "родственницей".
"Как двоюродная сестра. Приехала и выступила. Все, диалог окончен", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.
Однако позже он назвал свое заявление шуткой и отметил, что мероприятие стало частью политической стратегии.
"Это нам нужно для пиара. Это политика", — заявил Владимир Попов.
РЕН ТВ отмечает, что, согласно данным концертных агентств, выступление C. C. Catch могло стоить депутату полтора миллиона рублей. Также телеканал указывает на то, что на юбилее присутствовали хор и кавер-группы, чьи выступления обошлись Попову ориентировочно в полмиллиона рублей.
Ирина Алашкевич
21 августа, 15:16РИА Новости
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164491222994
Обсудить 17
Владимир ПоповВ мире
Популярные комментарии
Ну этоже не хирург какой нибудь, а слуга народа! Может позволить....
27 августа, 16:00
mm.j.sorokin
1110150
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