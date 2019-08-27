Барнаульский депутат объяснил выступление C. C. Catch на юбилее жены

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Барнаульский депутат Владимир Попов объяснил, почему на юбилее его супруги выступила поп-исполнительница C. C. Catch.

Попов рассказал журналистам, что артистка выступила на мероприятии бесплатно, поскольку является его "родственницей".

"Как двоюродная сестра. Приехала и выступила. Все, диалог окончен", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.

Однако позже он назвал свое заявление шуткой и отметил, что мероприятие стало частью политической стратегии.

"Это нам нужно для пиара. Это политика", — заявил Владимир Попов.