Барнаульский депутат объяснил выступление C. C. Catch на юбилее жены

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Барнаульский депутат Владимир Попов объяснил, почему на юбилее его супруги выступила поп-исполнительница C. C. Catch.
Попов рассказал журналистам, что артистка выступила на мероприятии бесплатно, поскольку является его "родственницей".
"Как двоюродная сестра. Приехала и выступила. Все, диалог окончен", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.
Однако позже он назвал свое заявление шуткой и отметил, что мероприятие стало частью политической стратегии.
"Это нам нужно для пиара. Это политика", — заявил Владимир Попов.
РЕН ТВ отмечает, что, согласно данным концертных агентств, выступление C. C. Catch могло стоить депутату полтора миллиона рублей. Также телеканал указывает на то, что на юбилее присутствовали хор и кавер-группы, чьи выступления обошлись Попову ориентировочно в полмиллиона рублей.