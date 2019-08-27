В Балашихе 1 сентября откроют волонтерский центр

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Балашихе начнет работу единый молодежный центр для волонтеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Юлию Евстигнееву.
"Волонтеров у нас много, только они разбиты по разным центрам Балашихи, и мы решили сделать единый. Сейчас мы активно занимаемся информированием, чтобы набрать больше ребят. Для них это возможность получить не только социальный опыт, но и волонтерскую книжку, ведь они будущие выпускники, и это позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в вуз", — прокомментировала Юлия Евстигнеева.
Открытие центра запланировано на 1 сентября. Организаторы уже провели презентацию для воспитанников летнего экологического лагеря "Чистый город" в Балашихе. Проект будет работать на базе молодежного центра "Спутник".
В едином центре будут работать несколько направлений: экологическое, социальное и молодежной политики. Волонтеры смогут принимать участие в организации различных мероприятий.