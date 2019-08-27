В Балашихе 1 сентября откроют волонтерский центр

"Волонтеров у нас много, только они разбиты по разным центрам Балашихи, и мы решили сделать единый. Сейчас мы активно занимаемся информированием, чтобы набрать больше ребят. Для них это возможность получить не только социальный опыт, но и волонтерскую книжку, ведь они будущие выпускники, и это позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в вуз", — прокомментировала Юлия Евстигнеева.