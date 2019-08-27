Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T15:31Z
https://ria.ru/20190827/1557953115.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154369/34/1543693424_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_51aa2ac24dba4811e60f58bf03fb4f69.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Балашихе 1 сентября откроют волонтерский центр

15:31 27.08.2019
12
© РИА Новости / Юлия МаклаковаВолонтеры. Архивное фото
Волонтеры. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Маклакова
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. В Балашихе начнет работу единый молодежный центр для волонтеров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Юлию Евстигнееву.
"Волонтеров у нас много, только они разбиты по разным центрам Балашихи, и мы решили сделать единый. Сейчас мы активно занимаемся информированием, чтобы набрать больше ребят. Для них это возможность получить не только социальный опыт, но и волонтерскую книжку, ведь они будущие выпускники, и это позволит им получить дополнительные баллы при поступлении в вуз", — прокомментировала Юлия Евстигнеева.
Открытие центра запланировано на 1 сентября. Организаторы уже провели презентацию для воспитанников летнего экологического лагеря "Чистый город" в Балашихе. Проект будет работать на базе молодежного центра "Спутник".
В едином центре будут работать несколько направлений: экологическое, социальное и молодежной политики. Волонтеры смогут принимать участие в организации различных мероприятий.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
План по переселению из аварийных домов досрочно выполнили в Подмосковье
РИА
Новости
Город Тюмень
Тюменские власти направят более 26 млн рублей на создание площадок ГТО
Прохожие на пешеходном переходе
Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье
На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного
На севере Камчатки построят два новых дома вместо аварийного
Лента
новостей
Квартира в новостройке
Жильцы более 600 домов оформили регистрацию в Подмосковье с начала года
Заготовка силоса
В Подмосковье заготовили порядка 840 тысяч тонн кормов для животных
Мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений дорожного движения
Знаки о передвижных дорожных камерах установят в Московской области
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Лекарства в аптечке на подстанции скорой помощи
Медучреждения в Калужской области получили новые автомобили
Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос
Самарская область и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве
Вид на Воронеж
Воронежский фестиваль "Город – Сад" посвятят Году театра в России
Сев озимых зерновых
В Ростовской области стартовал сев озимых культур
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в школы Тверской области пойдут почти 142 тысячи учеников
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
Лента новостейМолния