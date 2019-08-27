Фотографии граффити на Rap Koktebel войдут в книгу по итогам фестиваля

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. После Rap Koktebel выйдет книга, в которую войдут не только тексты о фестивале, но и фотографии граффити лучших стрит-арт художников, появившиеся рядом со сценой, рассказал журналистам генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Киселев рассказал, что одним из партеров фестиваля Rap Koktebel выступает ведущая галерея современного искусства "Триумф".

"Они отобрали 15 лучших стрит-арт художников, такие российские Бэнкси из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, других городов. Мы пригласили их в Коктебель. Вдоль построенной дороги мы выносили траву, сравняли землю, загрунтовали 600 квадратных метров совершенно ужасного бетонного завода в два слоя. И дали эту поверхность этим стрит-арт художникам", - рассказал Киселев.

По его словам, галерея "Триумф" всегда издает каталог своих выставок тиражом в 2 тысячи экземпляров.

"Мы договорились, что издадим тоже нечто что-то похожее на каталог, может быть, в одной книге про этот фестиваль вместе со стихами и текстами-описаниями, как это было, с фотографиями и репродукциями этих работ", - сказал Киселев.

Также он добавил, что официальным партнерами фестиваля являются международное информационное агентство "Россия сегодня", а также издательство "Эксмо", которое готово выпустить сборник стихов рэперов.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Он будет проходить 27 и 28 августа на пляже в Коктебеле по инициативе генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт презентация международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", в котором начинающие исполнители продемонстрируют свои способности в стиле хип-хоп.