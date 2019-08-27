Знаки о передвижных дорожных камерах установят в Московской области

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. 500 предупреждающих знаков о передвижных комплексах фотовидеофиксации появятся в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал 500 предупреждающих знаков о передвижных комплексах фотовидеофиксации появятся в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Знаки появятся в регионе по решению минтранса Подмосковья, несмотря на то что правилами дорожного движения их установка не предусмотрена.

Предупреждающие знаки установят в начале и конце участков дорог, где расположены передвижные комплексы фотовидеофиксации. При этом у водителей будет время перестроиться, ведь щиты будут установлены не перед самими камерами, а заблаговременно.