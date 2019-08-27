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РИА Новости
Новости Подмосковья

Знаки о передвижных дорожных камерах установят в Московской области

15:30 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений дорожного движения
Мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений дорожного движения
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. 500 предупреждающих знаков о передвижных комплексах фотовидеофиксации появятся в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Знаки появятся в регионе по решению минтранса Подмосковья, несмотря на то что правилами дорожного движения их установка не предусмотрена.
Предупреждающие знаки установят в начале и конце участков дорог, где расположены передвижные комплексы фотовидеофиксации. При этом у водителей будет время перестроиться, ведь щиты будут установлены не перед самими камерами, а заблаговременно.
Всего на дорогах Подмосковья находится свыше 1,3 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Ознакомиться с местами их расположения можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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