Патрушев обсудил вопрос продвижения русского языка и литературы в Малайзии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Малайзию во вторник встретился в городе Путраджае с заместителем малайзийского премьер-министра Ван Азизой Ван Исмаил и в числе прочего обсудил вопрос популяризации русского языка в этой стране, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-малайзийского сотрудничества. Отдельное внимание уделено гуманитарным связям, в частности, тематике продвижения русского языка и литературы в образовательных учреждениях Малайзии и наращиванию туристических обменов", - говорится в сообщении.

Русский язык – один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности – восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского). В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов – за рубежом.

Поддержка и продвижение русского языка за рубежом - это один из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами и, в конечном счете, - укрепления российского влияния в мире.