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РИА Новости

Полиция нашла родных экипажа Ан-2, разбившегося в Саянах более 65 лет назад

14:40 27.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на Тункинскую долину в горах Восточного Саяна
Вид на Тункинскую долину в горах Восточного Саяна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Красноярские полицейские нашли родных всех членов экипажа Ан-2, потерпевшего крушение в горах Западного Саяна более 65 лет назад, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, в июне этого года в полицию обратился мужчина и рассказал, что во время совместного с сыном похода в горы Западного Саяна на Араданском хребте на высоте 1,85 тысячи метров нашел место падения самолета. Борт удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.
Удалось выяснить, что Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса Красноярск - Абакан - Кызыл.
"Экипаж в составе командира корабля Пузырева С. С., второго пилота Васильева Л. Ф., штурмана Медведева В. И. и бортмеханика Хмельницкого Ю. Л. погиб. В адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо с просьбой помочь в розыске родственников членов экипажа... В кратчайшие сроки удалось установить близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников", - говорится в сообщении.
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