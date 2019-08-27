Полиция нашла родных экипажа Ан-2, разбившегося в Саянах более 65 лет назад

КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Красноярские полицейские нашли родных всех членов экипажа Ан-2, потерпевшего крушение в горах Западного Саяна более 65 лет назад, сообщает краевой главк МВД.

По его данным, в июне этого года в полицию обратился мужчина и рассказал, что во время совместного с сыном похода в горы Западного Саяна на Араданском хребте на высоте 1,85 тысячи метров нашел место падения самолета. Борт удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.

Удалось выяснить, что Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года при выполнении рейса Красноярск - Абакан - Кызыл.