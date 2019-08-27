Задержанных в Ливии россиян могли разделить, сообщил освобожденный моряк

Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Капитан судна "Теметерон" Владимир Текучев, освобожденный из ливийской тюрьмы, сообщил, что двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, содержащихся в той же тюрьме, скорее всего, разделили.

В начале июля глава фонда Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда, в том числе социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".

В начале августа из ливийской тюрьмы были освобождены двое российских моряков.

"Лично я не видел - в этой тюрьме вообще не так просто получить информацию, надзиратели стараются разделять тех, кто начинает между собой общаться. Поэтому, скорее всего, нам специально их не показывали. Но от других узников тюрьмы я слышал, что их привезли и сразу же разделили", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, видел ли он сотрудников фонда, которые находятся в этой тюрьме.

Скорее всего, добавил Текучев, социологи сидят в другом блоке тюрьмы, где условия еще хуже тех, в которых содержался он сам.

"В тюрьме находится более 3000 заключенных. Многие из них — иностранцы, есть граждане европейских государств", - подчеркнул моряк.

Он рассказал, что вместе с ним в тюрьме находился итальянец, который в общей сложности провел в заключении четыре года.