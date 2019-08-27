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РИА Новости

Задержанных в Ливии россиян могли разделить, сообщил освобожденный моряк

13:48 27.08.2019 (обновлено: 13:51 27.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКапитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Капитан танкера Теметерон Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Капитан танкера "Теметерон" Владимир Текучев во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Капитан судна "Теметерон" Владимир Текучев, освобожденный из ливийской тюрьмы, сообщил, что двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, содержащихся в той же тюрьме, скорее всего, разделили.
В начале июля глава фонда Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда, в том числе социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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В начале августа из ливийской тюрьмы были освобождены двое российских моряков.
"Лично я не видел - в этой тюрьме вообще не так просто получить информацию, надзиратели стараются разделять тех, кто начинает между собой общаться. Поэтому, скорее всего, нам специально их не показывали. Но от других узников тюрьмы я слышал, что их привезли и сразу же разделили", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, видел ли он сотрудников фонда, которые находятся в этой тюрьме.
Скорее всего, добавил Текучев, социологи сидят в другом блоке тюрьмы, где условия еще хуже тех, в которых содержался он сам.
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"В тюрьме находится более 3000 заключенных. Многие из них — иностранцы, есть граждане европейских государств", - подчеркнул моряк.
Он рассказал, что вместе с ним в тюрьме находился итальянец, который в общей сложности провел в заключении четыре года.
"Приехал в Ливию как бизнесмен уточнять направление бизнеса. В общем, хотел развить бизнес. Его украли. И просидел он в чужом подвале у частного лица какого-то. Затем каким-то образом полиция узнала о его местопребывании и забрала его. И посадили еще на три года, уже в тюрьму. В общей сложности он просидел четыре года, при этом подвергался избиениям, заработал там туберкулез. Я видел, как его лечили там. И вот первого апреля был освобожден", - сказал Текучев.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
5 июля, 19:30РИА Новости
Фонд защиты национальных ценностей
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Владимир ТекучевАлександр МалькевичЛивияРоссияВ мире
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