Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Лозовое, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооруженные формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики",- заявил Осадчий.
По его словам, в 10.50 (совпадает с мск) украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Осадчий призвал международные организации оказать давление на украинских силовиков с целью сохранения перемирия.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.