Пресс-конференция об актуальной ситуации на Украине

Участники:
- член Совета Федерации Сергей КАЛАШНИКОВ;
- украинский политик Василий ВОЛГА;
- народный депутат Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Только что завершились первые 100 дней с вступления Владимира Зеленского на пост президента, а уже 29 августа должно состояться первое заседание нового состава Верховной Рады. Одним из главных противоречий новой политической эпохи является противоречие между планами слуг и потребностями народа.
Какие основные планы команды нового президента озвучены за первые его 100 дней? Реализации каких задач ожидает от Зеленского страна? Насколько новая власть готова к решению задач повседневного обеспечения жизни страны? Будет ли новый парламент исполнителем воли президента – или он все же сможет транслировать запросы избирателей?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Сергей КАЛАШНИКОВ;
- украинский политик Василий ВОЛГА;
- народный депутат Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Только что завершились первые 100 дней с вступления Владимира Зеленского на пост президента, а уже 29 августа должно состояться первое заседание нового состава Верховной Рады. Одним из главных противоречий новой политической эпохи является противоречие между планами слуг и потребностями народа.
Какие основные планы команды нового президента озвучены за первые его 100 дней? Реализации каких задач ожидает от Зеленского страна? Насколько новая власть готова к решению задач повседневного обеспечения жизни страны? Будет ли новый парламент исполнителем воли президента – или он все же сможет транслировать запросы избирателей?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/