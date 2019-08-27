Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T18:12Z
https://ria.ru/20190827/1557945011.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция об актуальной ситуации на Украине

12:21 27.08.2019 (обновлено: 18:12 27.08.2019)
20
29 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "100 дней Зеленского: планы слуг и потребности народа". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Сергей КАЛАШНИКОВ;
- украинский политик Василий ВОЛГА;
- народный депутат Украины 4–7 созывов Олег ЦАРЕВ;
- генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Только что завершились первые 100 дней с вступления Владимира Зеленского на пост президента, а уже 29 августа должно состояться первое заседание нового состава Верховной Рады. Одним из главных противоречий новой политической эпохи является противоречие между планами слуг и потребностями народа.
Какие основные планы команды нового президента озвучены за первые его 100 дней? Реализации каких задач ожидает от Зеленского страна? Насколько новая власть готова к решению задач повседневного обеспечения жизни страны? Будет ли новый парламент исполнителем воли президента – или он все же сможет транслировать запросы избирателей?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Писатель Андрей Платонов
Биография Андрея Платонова
РИА
Новости
Павел Шаповалов на заседании Ханты-Мансийского районного суда. 23 янаря 2019
Уголовное дело Павла Шаповалова
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
На Украине завели дело на экс-заместителя секретаря СНБО, сообщили СМИ
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Спикер Рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского
Мустафа Джемилев
Организатора блокады Крыма выдвинули на должность вице-спикера Рады
Киев
В СНБО Украины рассказали о будущем службы финансовых расследований
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
Партия "Слуга народа" намерена внести изменения в конституцию Украины
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В Минюстре прокомментировали предложение о передаче тюремной медицины
Международный авиационно-космический салон МАКС
Светлана Петрова: Грузия накопила долг в миллион долларов за аэронавигацию
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Российский рэпер Кравц на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Кравц поблагодарил Киселева за возможность принять участие в Rap Koktebel
Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ перед зданием нового следственного изолятора Кресты-2, строящегося в Санкт-Петербурге
ГП призвала возбудить уголовное дело против должностных лиц "Крестов-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
Лента новостейМолния