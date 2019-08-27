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РИА Новости

В СНБО Украины рассказали о будущем службы финансовых расследований

10:32 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Служба финансовых расследований, создание которой инициировали на Украине, должна стать аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать преступления в финансовой сфере, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на совещании по вопросам подготовки законопроекта "О службе финансовых расследований".
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости создания Службы финансовых расследований и ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции.
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"Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и досудебным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных областях, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершению таких преступлений", - сообщила пресс-служба СНБО.
Как отмечает пресс-служба, задачу создания Службы финансовых расследований президент Украины Владимир Зеленский рассматривает как приоритетную.
"Как правоохранительный орган, служба имеет право на ведение оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой после проведения тщательной аналитической работы. Количество сотрудников СФР не должно превышать 3 тысячи человек. Численность новой структуры будет определяться по решению кабинета министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников в новую Службу будет создана специальная комиссия", - отметили в СНБО.
По результатам совещания Данилюк сообщил, что законопроект о службе должен быть доработан на этой неделе. "На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности", - написал он в Facebook.
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