В приморском нацпарке нашли новый для России вид жуков

ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Ученые-энтомологи Московского педагогического государственного университета в ходе экспедиции в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье нашли новый для России вид жужелиц, сообщает учреждение.

"При обследовании низовьев реки Кедровой энтомологами был найден новый для России вид жуков жужелиц – Odacantha hagai Nemoto, 1989. В 2019 году ученые подтвердили обитание этого вида на территории национального парка "Земля леопарда" в районах поселка Барсовый и бухты Мелководная. Специалисты отмечают, что поймать редкого жука было непросто: жужелицы этого рода живут почти "по колено в воде" и отлично маскируются", - говорится в сообщении.

До сих пор эта жужелица считалась эндемиком Японии - она встречалась лишь на островах Хонсю и Хоккайдо.

"Изучение музейных коллекций показало, что этот вид ловили у нас и раньше (первая поимка в 1985 году), однако не отличали от похожего - Odacantha puziloi Solsky, 1875. Поэтому у нас нет оснований считать, что O. hagai появилась у нас в связи с изменением климата", - сказал профессор кафедры зоологии и экологии МПГУ Кирилл Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

Ещё минимум три вида жужелиц из родов Pterostichus Bon., 1810 и Amara Bon., 1810 в ходе экспедиции впервые обнаружены на территории России, причём один из них – новый для науки. В ближайшее время они будут описаны в научных изданиях, после чего открытие обнародуют.