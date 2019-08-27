Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:24Z
https://ria.ru/20190827/1557940214.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155340/17/1553401712_0:164:2924:1809_1036x0_80_0_0_b6c8ab2d6d22a08e28fc7a9dae6c527d.jpg
РИА Новости

В приморском нацпарке нашли новый для России вид жуков

10:24 27.08.2019
249
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНацпарк "Земля леопарда"
Нацпарк Земля леопарда
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Нацпарк "Земля леопарда" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Ученые-энтомологи Московского педагогического государственного университета в ходе экспедиции в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье нашли новый для России вид жужелиц, сообщает учреждение.
"При обследовании низовьев реки Кедровой энтомологами был найден новый для России вид жуков жужелиц – Odacantha hagai Nemoto, 1989. В 2019 году ученые подтвердили обитание этого вида на территории национального парка "Земля леопарда" в районах поселка Барсовый и бухты Мелководная. Специалисты отмечают, что поймать редкого жука было непросто: жужелицы этого рода живут почти "по колено в воде" и отлично маскируются", - говорится в сообщении.
До сих пор эта жужелица считалась эндемиком Японии - она встречалась лишь на островах Хонсю и Хоккайдо.
"Изучение музейных коллекций показало, что этот вид ловили у нас и раньше (первая поимка в 1985 году), однако не отличали от похожего - Odacantha puziloi Solsky, 1875. Поэтому у нас нет оснований считать, что O. hagai появилась у нас в связи с изменением климата", - сказал профессор кафедры зоологии и экологии МПГУ Кирилл Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
Турист с макаками в Таиланде
15 августа, 08:00РИА Новости
Ограбят и обхитрят. Животные, которые опасны для человека своим умом
Ещё минимум три вида жужелиц из родов Pterostichus Bon., 1810 и Amara Bon., 1810 в ходе экспедиции впервые обнаружены на территории России, причём один из них – новый для науки. В ближайшее время они будут описаны в научных изданиях, после чего открытие обнародуют.
Ранее в нацпарке впервые зафиксировали новый для фауны России вид – водяной олень. Животное похоже на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги.
301001
Обсудить 1
Московский педагогический государственный университетПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Полицейский в Лондоне
В Лондоне на карнавале задержали более 350 человек
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Самолет Sukhoi Superjet 100
Минтранс предложил готовить в летных вузах пилотов для SSJ100
Автомобиль Lada Xray
Lada оказалась самой популярной маркой автомобилей на Украине
Лента
новостей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Новый район на Западном берегу реки Иордан назовут в честь убитой девушки
Киев
В СНБО Украины рассказали о будущем службы финансовых расследований
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В ЯНАО телефонные мошенники убедили женщину перевести три миллиона рублей
Президент Украины Владимир Зеленский
Парламентарии в России дали оценку первым ста дням президентства Зеленского
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Туриста, пропавшего в Черном море у берегов Крыма, нашли мертвым
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Побережье Черного моря в Коктебеле
Минтруд предложил оплатить части пенсионеров проезд на отдых за границу
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал о возможности создания метанового двигателя для ракет
Вид на улицу Богдана Хмельницкого в Киеве, Украина
В Киеве произошел конфликт из-за антироссийского плаката
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
Лента новостейМолния