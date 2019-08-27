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РИА Новости

Новый район на Западном берегу реки Иордан назовут в честь убитой девушки

10:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан будет назван в честь убитой в результате взрыва девушки.
Ранее Нетаньяху поручил построить 300 новых домов в еврейском поселении Долев, в районе которого при взрыве погибла девушка Рина Шнерб.
"Сегодня ночью посетили в больнице семью Шнерб. Замечательная семья. По просьбе родителей решили назвать новый район в Долеве в честь Рины. Народ Израиля будет помнить ее всегда", - написал Нетаньяху в Twitter.
Взрыв произошел в пятницу в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан. Одна израильтянка скончалась от полученных ранений, ее отец и брат получили тяжелые ранения. Армия Израиля считает, что атака была совершена с помощью самодельного взрывного устройства, и характеризует инцидент как предполагаемый теракт.
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Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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