Новый район на Западном берегу реки Иордан назовут в честь убитой девушки

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что новый район в еврейском поселении на Западном берегу реки Иордан будет назван в честь убитой в результате взрыва девушки.

Ранее Нетаньяху поручил построить 300 новых домов в еврейском поселении Долев, в районе которого при взрыве погибла девушка Рина Шнерб.

"Сегодня ночью посетили в больнице семью Шнерб. Замечательная семья. По просьбе родителей решили назвать новый район в Долеве в честь Рины. Народ Израиля будет помнить ее всегда", - написал Нетаньяху в Twitter

Взрыв произошел в пятницу в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан. Одна израильтянка скончалась от полученных ранений, ее отец и брат получили тяжелые ранения. Армия Израиля считает, что атака была совершена с помощью самодельного взрывного устройства, и характеризует инцидент как предполагаемый теракт.