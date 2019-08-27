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РИА Новости

Жителям Тулы рассказали о туристическом потенциале региона

10:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБогоявленский собор Тульского кремля (слева) и башня на Погребу
Богоявленский собор Тульского кремля (слева) и башня на Погребу
© РИА Новости / Алексей Куденко
Москва, 27 авг — РИА Новости. Гостям гастрономического фестиваля "Сладкая Россия" в Туле рассказали о привлекательности туризма в городах Большой засечной черты ‒ Веневе, Одоеве, Туле, Крапивне, Богородицке, Дубне, Алексине, Плавске, Чекалине и Белеве. Фестиваль прошел 24 августа в преддверии празднования 500-летия возведения Тульского кремля.
На фестивальной площадке была обустроена гастрономическая ярмарка, проводились интерактивные программы, мастер-классы, розыгрыши призов, по итогам которых 30 победителей стали обладателями подарков от представителей тульских брендов.
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"Тульская область знаменита своими гастрономическими брендами ‒ от тульских пряников и белевской пастилы до "крапивной" кулинарии. Проведение фестиваля "Сладкая Россия" стало одним из ярких событий в историческом центре города Тулы в эти выходные. Надеемся, что фестиваль будет традиционным и в конце следующего лета порадует гостей гастрономическими чудесами Тульской области. А впереди нас ждет не менее увлекательный зимний сезон", ‒ отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.
Посетителям фестиваля рассказали об известных героях, символизирующих местные бренды, ‒ Иване Самоварове и Маше Пряниковой.
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500-летие Тульского кремляТулаОбщество
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