Жителям Тулы рассказали о туристическом потенциале региона

Москва, 27 авг — РИА Новости. Гостям гастрономического фестиваля "Сладкая Россия" в Туле рассказали о привлекательности туризма в городах Большой засечной черты ‒ Веневе, Одоеве, Туле, Крапивне, Богородицке, Дубне, Алексине, Плавске, Чекалине и Белеве. Фестиваль прошел 24 августа в преддверии празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

На фестивальной площадке была обустроена гастрономическая ярмарка, проводились интерактивные программы, мастер-классы, розыгрыши призов, по итогам которых 30 победителей стали обладателями подарков от представителей тульских брендов.

"Тульская область знаменита своими гастрономическими брендами ‒ от тульских пряников и белевской пастилы до "крапивной" кулинарии. Проведение фестиваля "Сладкая Россия" стало одним из ярких событий в историческом центре города Тулы в эти выходные. Надеемся, что фестиваль будет традиционным и в конце следующего лета порадует гостей гастрономическими чудесами Тульской области. А впереди нас ждет не менее увлекательный зимний сезон", ‒ отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.