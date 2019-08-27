Иран представит на МАКС-2019 вертолеты и беспилотники

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Иран представит в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 беспилотники и вертолеты собственной разработки, сообщил РИА Новости замглавы минобороны Ирана и руководитель организации авиакосмической промышленности страны Абдолкарим Банитарафи.

"На выставке "Макс" в этом году мы представим несколько беспилотных летательных аппаратов, которые сами разработали и построили", - сообщил Банитарафи.

По его словам, иранская сторона также представит на авиакосмическом салоне ряд спроектированных и построенных страной вертолетов, предназначенных для учебных целей, а также транспортировки груза. Кроме того, Иран покажет ряд двигателей к обоим типам летательных аппаратов.

При этом он не исключил возможности продажи иранских беспилотников за границу.