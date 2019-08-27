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РИА Новости

Иран представит на МАКС-2019 вертолеты и беспилотники

10:10 27.08.2019 (обновлено: 10:25 27.08.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана
Флаги Ирана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Иран представит в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 беспилотники и вертолеты собственной разработки, сообщил РИА Новости замглавы минобороны Ирана и руководитель организации авиакосмической промышленности страны Абдолкарим Банитарафи.
"На выставке "Макс" в этом году мы представим несколько беспилотных летательных аппаратов, которые сами разработали и построили", - сообщил Банитарафи.
По его словам, иранская сторона также представит на авиакосмическом салоне ряд спроектированных и построенных страной вертолетов, предназначенных для учебных целей, а также транспортировки груза. Кроме того, Иран покажет ряд двигателей к обоим типам летательных аппаратов.
При этом он не исключил возможности продажи иранских беспилотников за границу.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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