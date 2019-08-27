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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в семи нарушениях перемирия за сутки

10:01 27.08.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило семь раз", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по территории республики выпущено 13 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики, повреждения получил один дом.
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
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