В новой Москве почти завершили благоустройство автобусного маршрута

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы по обустройству автобусного маршрута от станции Щербинка до микрорайона "Гарнизон" в новой Москве подходят к финальной стадии, протяженность маршрута составит 4 километра, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"На территории ТиНАО завершаются работы по созданию инфраструктуры для автобусного маршрута, который будет курсировать между станцией Щербинка и микрорайоном "Гарнизон", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что протяженность автобусного маршрута составит 4 километра, а площадь территории благоустройства - почти 4 гектара.

"Маршрут от станции "Щербинка" до микрорайона "Гарнизон" сделает более удобной дорогу до станции более чем 7 тысячам человек", - отметил заммэра.

Как добавили пресс-службе, на маршруте уже завершены все демонтажные работы, на проезжей части полностью уложен асфальт площадью 26 тысяч квадратных метров. Кроме того, завершено устройство обочины из щебня площадью 2,8 тысячи квадратных метров. Сейчас идут работы по оборудованию новых тротуаров, по которым будет удобно идти от жилых домов к автобусным остановкам.

"Асфальтобетонное покрытие тротуаров также укладывается в два слоя площадью почти 5 тысяч квадратных метров каждый. Эта работа также выполнена на 100%. Чтобы отделить проезжую часть от тротуаров, уже полностью установили бордюрный камень протяженностью 7,6 тысяч метров", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, по пути следования автобуса появится порядка 100 новых фонарей с энергосберегающими лампами. В настоящее время установка фонарей выполнена более чем на 90%. Кроме того, для обустройства инфраструктуры автобусного маршрута будет установлено 4 современных остановочных павильона и порядка 320 дорожных знаков.

В рамках обустройства автобусного маршрута между Щербинкой и микрорайоном "Гарнизон" разбили почти 15,7 тысячи квадратных метров газонов.