Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T12:54Z
https://ria.ru/20190826/1557908417.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после гибели двух человек при взрыве гранаты в Находке

12:54 26.08.2019
197
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек в Находке, где по предварительным данным, взорвалась боевая граната.
Ранее власти сообщили, что в понедельник в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. В результате двое погибли, еще двое ранены, они в крайне тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" по факту гибели двоих человек", - сообщается на сайте СУСК России по Приморскому краю.
По данным следствия, 26 августа на общей кухне жилого дома в Находке произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате двое 57-летних мужчин погибли, еще два человека ранены. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 11:59РИА Новости
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Находке
000103
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Судебное заседание
Под Воронежем задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы АЗС
РИА
Новости
Полицейские на Вестминстерском мосту
В Лондоне на карибском карнавале задержали почти сто человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в доме в Находке
Владимир Путин
Путин является сторонником налаживания отношений с G7, заявил Песков
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в Находке
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил, что не обсуждал идею о сбрасывании ядерных бомб на ураганы
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Покрас Лампас выступил против закрашивания его граффити в Екатеринбурге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Якутии ищут полицейского, сбежавшего с работы с пистолетом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон подарил лидерам G7 часы из пластика, выловленного в океанах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлем Аугушту. 26 августа 2019
Лавров назвал условие обсуждения саммита "нормандской четверки"
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Россия ответит на испытания США новой ракеты, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: непродление СНВ-3 будет губительным для стратегической стабильности
Курский вокзал в Москве
В Москве осудили мужчину, напавшего с ножом на людей на Курском вокзале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
Лента новостейМолния