СК завел дело после гибели двух человек при взрыве гранаты в Находке

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух человек в Находке, где по предварительным данным, взорвалась боевая граната.

Ранее власти сообщили, что в понедельник в 17.30 в Находке в 4-этажном многоквартирном доме на первом этаже произошел взрыв, предположительно, боевой гранаты. В результате двое погибли, еще двое ранены, они в крайне тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" по факту гибели двоих человек", - сообщается на сайте СУСК России по Приморскому краю.