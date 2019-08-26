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РИА Новости

В Петербурге при пожаре пострадал гражданин Узбекистана

11:05 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 26 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана пострадал во время пожара в Санкт-Петербурге, он находится в тяжёлом состоянии, сообщил в понедельник МИД республики.
"Пострадали два человека, в том числе гражданин Узбекистана. Пострадавший соотечественник в результате ожогов находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным министерства, он находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.
Генконсульство держит ситуацию на контроле и установило контакты с правоохранительными структурами и медицинским учреждением, добавили в МИД Узбекистана.
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