В Петербурге при пожаре пострадал гражданин Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 авг - РИА Новости. Гражданин Узбекистана пострадал во время пожара в Санкт-Петербурге, он находится в тяжёлом состоянии, сообщил в понедельник МИД республики.

"Пострадали два человека, в том числе гражданин Узбекистана. Пострадавший соотечественник в результате ожогов находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным министерства, он находится в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.