В Ленинском районе в ЕАО опустился уровень воды в реке Амур

ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Спад воды в реке Амур впервые за долгое время зарегистрирован в Ленинском районе Еврейской автономной области, пострадавшей от паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в понедельник.

В ЕАО со 2 августа объявлен режим ЧС из-за паводков. По данным на понедельник, в ЕАО подтоплено 156 жилых домов с населением 297 человек, 1913 приусадебных и 962 дачных участка. От стихии пострадало более 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Подтоплено 30 участков дорог общей протяженностью почти 12 километров.

"В Ленинском районе впервые за долгое время наблюдается спад уровней воды в реке Амур на 2 сантиметра. Специалисты ожидают стабилизацию обстановки после 28 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Облученском районе, где уровни воды в реке Амур в населенных пунктах Пашково, Радде, Екатерино-Никольское опустились ниже отметки выхода на пойму, специалисты приступили к дезинфекции колодцев.

Сообщается, что в подтопленных населенных пунктах воду из подворий откачивают насосами. Круглосуточная работа ведётся в селах Даниловка, Николаевка, Приамурском, Ленинском, Партизанском-1 и Партизанском-2, городе Биробиджане. Для этого на местах организовано дежурство пожарных и спасателей.

В Смидовичском районе, где отмечается подъем воды в реке Тунгуска, в поселке Тельмана укреплено 2 километра дамбы и возведена еще одна временная. Предпринятые меры сняли опасность подтопления населенного пункта со стороны реки. В настоящий момент угрозу представляют грунтовые воды, которые откачивают с территории поселения насосными станциями.