Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год. Архивное фото

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год

© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сегодня утром мы занимались экономической ситуацией, были едины в том, что видим значительные риски в развитии мировой экономики, которые связаны также с неразрешенными вопросами торговли", - сказала Меркель.