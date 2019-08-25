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РИА Новости

Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила Меркель

20:26 25.08.2019
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© AP Photo / German Federal Government / Jesco DenzelКанцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
© AP Photo / German Federal Government / Jesco Denzel
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Участники G7 видят значительные риски в развитии мировой экономики, связанные также с вопросами торговли, заявила на пресс-конференции на полях саммита "семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Сегодня утром мы занимались экономической ситуацией, были едины в том, что видим значительные риски в развитии мировой экономики, которые связаны также с неразрешенными вопросами торговли", - сказала Меркель.
Она добавила, что участники саммита также обсудили ситуацию в ВТО, заявили о том, что организация должна быть реформирована, однако необходимо также поддержать ее работу с точки зрения "увеличения числа персонала". По словам Меркель, "неработоспособная ВТО нам не поможет".
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