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РИА Новости

СК завел дело после побега заключенного из ростовской колонии

19:10 25.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудников исправительной колонии в Новочеркасске Ростовской области после побега заключенного, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.
По информации ведомства, в воскресенье из исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, сбежал заключенный.
"В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются конкретные сотрудники, допустившие халатность, отметили в ведомстве.
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