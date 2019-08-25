СК завел дело после побега заключенного из ростовской колонии

ВОЛГОГРАД, 25 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против сотрудников исправительной колонии в Новочеркасске Ростовской области после побега заключенного, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации ведомства, в воскресенье из исправительной колонии №14, расположенной в Новочеркасске, сбежал заключенный.

"В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного", - говорится в сообщении.