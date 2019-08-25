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РИА Новости
Культура

Глава Marvel заявил, что студия уже рассказала все истории о Человеке-пауке

20:03 25.08.2019
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© Marvel Enterprises (2002) Кадр из фильма "Человек-паук"
Кадр из фильма Человек-паук
© Marvel Enterprises (2002)
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Кевин Файги рассказал, что Человек-паук не должен был навсегда оставаться в киновселенной Marvel. По его словам, киностудия уже рассказала все истории об этом персонаже в отснятых фильмах, сообщает Screen Rant.
Как сказал глава кинокомпании, студия никогда не считала договор с Sony Pictures постоянным.
"Я признателен Человеку-пауку. Это была мечта, и я не верил, что это возможно. Мы знали, что время у нас ограничено, но успели рассказать все, что хотели, и я очень этому рад", - заявил Файги.
Благодаря ему Marvel и Sony Pictures в 2015 году заключили беспрецедентное соглашение, поделив права на этого персонажа. В результате он оказался в киновселенной Marvel, где о нем было снято два отдельных фильма и три картины - с участием Мстителей.
Но Sony Pictures и Disney не смогли договориться о новых условиях работы над франшизой, если этого так и не произойдет, Человек-паук покинет киновселенную Marvel.
Кадр из фильма Человек-паук
21 августа, 11:25Культура
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
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