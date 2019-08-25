Глава Marvel заявил, что студия уже рассказала все истории о Человеке-пауке

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Кевин Файги рассказал, что Человек-паук не должен был навсегда оставаться в киновселенной Marvel. По его словам, киностудия уже рассказала все истории об этом персонаже в отснятых фильмах, . Кевин Файги рассказал, что Человек-паук не должен был навсегда оставаться в киновселенной Marvel. По его словам, киностудия уже рассказала все истории об этом персонаже в отснятых фильмах, сообщает Screen Rant.

Как сказал глава кинокомпании, студия никогда не считала договор с Sony Pictures постоянным.

"Я признателен Человеку-пауку. Это была мечта, и я не верил, что это возможно. Мы знали, что время у нас ограничено, но успели рассказать все, что хотели, и я очень этому рад", - заявил Файги.

Благодаря ему Marvel и Sony Pictures в 2015 году заключили беспрецедентное соглашение, поделив права на этого персонажа. В результате он оказался в киновселенной Marvel, где о нем было снято два отдельных фильма и три картины - с участием Мстителей.