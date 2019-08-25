На Koktebel Jazz Party сыграют "Подмосковные вечера" в память о Лукьянове

"Мне, конечно, важно было сыграть эти две мелодии по разным причинам. Кроме того, что эти две мелодии мне любимы, аранжировка "Подмосковных вечеров" сделана прекрасным русским джазовым музыкантом Германом Лукьянова, который был в прошлом году на этом фестивале и 23 августа ему исполнилось бы 83 года, но, к сожалению, его нет с нами уже чуть больше 40 дней. Для меня это важно. Это и в честь его, и это узнаваемая мелодия. Такой комплекс", - рассказал журналист Окунь.