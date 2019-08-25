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РИА Новости

В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства

16:42 25.08.2019
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© AP Photo / Manu FernandezПолиция в Барселоне
Полиция в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Полиция в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
"Мы эвакуировали пляж Сант Себастиа и окружили территорию из-за возможного взрывного устройства, обнаруженного Гражданской гвардией. Следуйте указаниям наших сотрудников и не распространяйте непроверенную информацию", - говорится в сообщении городской полиции в Twitter.
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Согласно изданию Mundo, взрывное устройство, которое, вероятно, сохранилось со времен Гражданской войны, было найдено в море.
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