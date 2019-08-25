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РИА Новости

В Грозном произошел пожар в школе

15:06 25.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пожар произошел в средней школе в городе Грозный в Чечне, возгорание потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 13.44 мск, уточнили в пресс-службе управления МЧС по Чечне.
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"В поселке Черноречье на улице Верхоянская произошло возгорание на втором этаже школы №47. В 14.00 пожар был локализован... а в 14.16 полностью ликвидирован", - сказал представитель пресс-службы МЧС РФ.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, борьбу с огнем вели 35 человек и восемь единиц техники.
По данным управления МЧС по Чечне, огнем были охвачены кабинет директора и учительская на втором этаже, площадь пожара составила 55 квадратных метров.
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ГрозныйЧечняПроисшествия
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