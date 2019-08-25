В Грозном произошел пожар в школе

ГРОЗНЫЙ/МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пожар произошел в средней школе в городе Грозный в Чечне, возгорание потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 13.44 мск, уточнили в пресс-службе управления МЧС по Чечне.

"В поселке Черноречье на улице Верхоянская произошло возгорание на втором этаже школы №47. В 14.00 пожар был локализован... а в 14.16 полностью ликвидирован", - сказал представитель пресс-службы МЧС РФ.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, борьбу с огнем вели 35 человек и восемь единиц техники.