В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Актер Олег Меньшиков не попадал в реанимацию. Об этом Актер Олег Меньшиков не попадал в реанимацию. Об этом МК сообщили в Театре имени М. Н. Ермоловой.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — заявил собеседник издания.

Как отмечает газета, скорее всего, актер решил пройти обследование перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября.

Представитель дирекции театра рассказал РИА Новости, что Меньшиков чувствует себя нормально и скорее всего в среду-четверг приступит к работе.