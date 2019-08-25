Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T17:23Z
https://ria.ru/20190825/1557885639.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149408/31/1494083155_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_a30a1e61ad2f439b68a1e07f3e6af58f.jpg
РИА Новости
Культура

В театре прокомментировали сообщения о госпитализации Меньшикова

14:50 25.08.2019 (обновлено: 17:23 25.08.2019)
27370
© РИА НовостиНародный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
© РИА Новости
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Актер Олег Меньшиков не попадал в реанимацию. Об этом МК сообщили в Театре имени М. Н. Ермоловой.
"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — заявил собеседник издания.
Как отмечает газета, скорее всего, актер решил пройти обследование перед новым театральным сезоном, который откроется 9 сентября.
Представитель дирекции театра рассказал РИА Новости, что Меньшиков чувствует себя нормально и скорее всего в среду-четверг приступит к работе.
Ранее СМИ сообщили, что Олега Меньшикова экстренно госпитализировали. Актеру якобы стало плохо после употребления алкоголя. Других подробностей не приводилось.
552359513
Обсудить 4
КультураОлег МеньшиковМосква
Популярные комментарии
Кто это?
25 августа, 17:18
Тимуджин Васерманович
0100011
Рекомендуем
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
РИА
Новости
Видео с места ДТП
Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского
Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Лента
новостей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Сотрудники полиции
Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Актер Алексей Горбунов
Украинский актер пожаловался на мучения из-за плохих отношений с Россией
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Ирина Алашкевич
В записи с чиновницей, "назвавшей" тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
В Сети поразились исполнением гимна Украины в самолете
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния