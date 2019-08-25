ЛНР сообщила о перегруппировке силовиков в Донбассе

"Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что разведкой отмечено прибытие бронетехники ВС Украины в район населенного пункта Геевка, размещение БМП-1 на территории жилого дома в населенном пункте Новотошковское, БТР-70 и зенитно-ракетного комплекса "Оса" на территории жилого массива вблизи школы в Райгородке и бронетехники в Станице Луганской.