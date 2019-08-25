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РИА Новости

ЛНР сообщила о перегруппировке силовиков в Донбассе

14:21 25.08.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что разведкой отмечено прибытие бронетехники ВС Украины в район населенного пункта Геевка, размещение БМП-1 на территории жилого дома в населенном пункте Новотошковское, БТР-70 и зенитно-ракетного комплекса "Оса" на территории жилого массива вблизи школы в Райгородке и бронетехники в Станице Луганской.
"С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - отметил Филипоненко.
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