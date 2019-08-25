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РИА Новости

ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения

14:15 25.08.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории в районе населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Противник продолжает хаотичное минирование местности в районе моста у населенного пункта Счастье (у линии соприкосновения в Донбассе - Прим. ред).", - рассказал Филипоненко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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