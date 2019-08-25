ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики минируют территории в районе населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Противник продолжает хаотичное минирование местности в районе моста у населенного пункта Счастье (у линии соприкосновения в Донбассе - Прим. ред).", - рассказал Филипоненко.