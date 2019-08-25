В соседнем с Биаррицем городе проходит акция протеста против Макрона

Протестующие держат перевернутые портреты президента Франции Эммануэля Макрона во время акции в городе Байонна, юго-западная Франция. 25 августа 2019

Протестующие держат перевернутые портреты президента Франции Эммануэля Макрона во время акции в городе Байонна, юго-западная Франция. 25 августа 2019

БАЙОННА (Франция), 25 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Очередная акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона проходит в воскресенье утром в городе Байонна, от которого до принимающего саммит "большой семёрки" Биаррица можно дойти пешком.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, люди вышли на улицы с портретами главы государства, украденными из мэрий разных городов страны. В течение нескольких месяцев активисты, в нарушение законов, выносили из мэрий портреты главы государства. Им удалось собрать 128 официальных изображений президента, ранее висевших на стенах госучреждений. Помимо этих портретов, они принесли плакаты - "Макрон - президент бла-бла-бла", "Климат, правосудие - а где Макрон?", "Главы государств, действуйте сейчас: Амазония горит".

Ещё задолго до назначенного на 10.00 сбора люди парами и небольшими группами стали подходить в район города, где расположена мэрия. Садясь выпить кофе на террасе небольшого кафе, они ставили рядом со своими стульями бережно обёрнутые газетами или яркой обёрточной бумагой прямоугольные свертки, внутри которых скрывались портреты.

После небольшой "прогулки" по городу, когда участники акции рассредоточились по разным улицам, они собрались в колонну и отправились в шествие уже большой группой в несколько сотен человек, примерно каждый третий участник несет над головой свёрток. Многие из портретов по-прежнему остаются скрытыми за обертками, на которых фломастерами написаны различные призывы к властям Франции.

Помимо этого протестующие выкрикивают лозунги, призывающие решить проблему глобального потепления, отправить в тюрьму главу МВД Франции Кристофа Кастанера и выражающие несогласие участвующих в манифестации социальной политикой государства.