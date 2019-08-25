Том Холланд рассказал о будущем Человека-паука

"По сути, мы сняли пять великолепных фильмов. Это были пять удивительных лет - счастливейшие годы моей жизни. Кто знает, что ждет нас с будущем? Но я точно знаю, что продолжу играть Человека-паука и по-прежнему буду счастлив. Будущее Человека-паука будет другим, но оно будет таким же потрясающим и удивительным, и мы найдем новые способы сделать его еще круче", - рассказал журналистам Холланд на выставке D23.