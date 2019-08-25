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РИА Новости
Культура

Том Холланд рассказал о будущем Человека-паука

12:14 25.08.2019 (обновлено: 12:46 25.08.2019)
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© AFP 2019 / Chris DelmasБританский актер Том Холланд на премьере фильма "Человек-паук: вдали от дома" в Голливуде. 26 июня 2019
Британский актер Том Холланд на премьере фильма Человек-паук: вдали от дома в Голливуде. 26 июня 2019
© AFP 2019 / Chris Delmas
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Том Холланд впервые высказал свое мнение о будущем фильмов о Человеке-пауке после известия о том, что франшиза покидает киновселенную Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
"По сути, мы сняли пять великолепных фильмов. Это были пять удивительных лет - счастливейшие годы моей жизни. Кто знает, что ждет нас с будущем? Но я точно знаю, что продолжу играть Человека-паука и по-прежнему буду счастлив. Будущее Человека-паука будет другим, но оно будет таким же потрясающим и удивительным, и мы найдем новые способы сделать его еще круче", - рассказал журналистам Холланд на выставке D23.
Ранее стало известно, что Disney прекращает сотрудничество с Sony Pictures по франшизе "Человек-паук" из-за финансовых разногласий.
"Человек-паук: вдали от дома" стал самым кассовым фильмом Sony, он заработал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов
Кадр из фильма Человек-паук
21 августа, 11:25Культура
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
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