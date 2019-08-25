Ученые рассказали о поведении косаток и белух перед выпуском на волю

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. Архивное фото

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Две косатки и шесть белух из бухты Средняя в Приморье, которых везут выпускать на волю в Охотское море в Хабаровском крае, во время путешествия на судне по реке Амур ведут себя спокойно, одна из косаток наблюдает за людьми из своей транспортировочной ванны, сообщает в воскресенье Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО).

В настоящее время к месту выпуска везут двух последних косаток из "китовой тюрьмы ", в ней остается еще около 80 белух.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля, третью партию из трех косаток — 6 августа. Четвертую группу животных — шесть белух и двух последних косаток в четверг отправили из Приморья. В пятницу они прибыли в Хабаровск, где их перегрузили на судно. В субботу они отправились по реке Амур в поселок Иннокентьевка Николаевского района, там их перегрузят на машины и привезут на мыс Перовского, где выпустят на волю.

"Второй день пути по реке Амур. Погода пасмурная и прохладная. Животные ведут себя спокойно. Самец косатки Форест полностью погружается под воду, а самка Харя ведет себя по-другому. Она не погружается и с интересом наблюдает за приближающимися к ней тренерами и ветеринарами. Ее спину покрыли специальной мазью, предотвращающей пересыхание кожных покровов. Белухи также ныряют в своих транспортировочных ваннах", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за состоянием здоровья животных на всем протяжении маршрута будут следить ветеринары, тренеры и ученые ВНИРО.

В составе четвертой партии животных восьмилетняя самка косатки по кличке Харя, шестилетний самец Форест. В бухте Средняя они все время были вместе в одном вольере. В составе белух три самца и три самки. Возраст животных от трех до шести лет. Для выпуска была подобрана сбалансированная группа, как из старших, так и более молодых особей.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК России, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.