Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

© Фото : SANA Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В субботу поздно вечером окрестности Дамаска атаковала израильская авиация. Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам иранских сил в Сирии, предотвратив готовящуюся атаку беспилотников.

Около 23.20 (совпадает с мск) над сирийской столицей раздались несколько мощных взрывов. Гостелевидение передало, что противовоздушная оборона отражает атаки в небе и сбила большинство из "вражеских объектов" в южном регионе страны.

Уточнялось, что были сбиты несколько израильских ракет, прежде чем они достигли целей.

По свидетельству сирийского военного источника, атаку совершила израильская авиация, которая подлетела к Дамаску с оккупированных Голанских высот. Собеседник агентства добавил, что большинство ракет уничтожено.

О жертвах или раненых, материальном ущербе не сообщалось.

Заявление армии Израиля

Пресс-служба израильской армии заявила, что были нанесены удары по объектам сил Ирана в Сирии.

"Истребители армии обороны Израиля недавно поразили ряд террористических целей в Сирии, к юго-востоку от Дамаска", — говорится в сообщении.

При этом израильские военные допустили возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.

Авианалет они объяснили необходимостью сорвать планы иранцев нанести удар по северу Израиля с помощью "беспилотников-камикадзе", несущих заряды взрывчатки.

"Мы атаковали объекты инфраструктуры, но вероятны и человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав", — заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус на брифинге.

Он уточнил, что целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба к юго-востоку от Дамаска.

"Мы отслеживали их подготовку к атаке израильских целей с помощью дронов-камикадзе, обладающих достаточно высокой точностью", — сказал офицер, добавив, что "ущерб мог бы быть значительным".

В Израиле ответственность за планируемую атаку возложили как на Тегеран, так и на Дамаск, который, по словам Конрикуса, допускает подобные действия территории Сирии.

Он затруднился ответить на вопрос, были ли предупреждены об операции находящиеся в Сирии российские военные. "Предполагаю, что такие детали у меня будут в ближайшие часы", — сказал Конрикус.

Комментарий Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично подтвердил позицию своих военных, что ночными ударами по Сирии были сорваны иранские планы по атаке на страну.

"Крупными оперативными усилиями мы предотвратили нападение на Израиль со стороны иранских сил "Аль-Кудс" и шиитских отрядов. Я снова говорю: у Ирана нигде нет иммунитета. Наши силы действуют во всех сферах против иранской агрессии", — написал глава правительства в Twitter

Налеты со стороны Израиля

Израиль регулярно наносит подобные атаки на объекты в Сирии. 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг страны. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в провинции Хомс, погиб один военный, еще двое были ранены.